Актриса Вікторія Булітко показала ефектний образ, вразивши українців

Як пише Politeka.net, Вікторія Булітко спочатку грала в театрах, а після цього пішла в "Дизель Студіо". Красуня також знімалася вітчизняних фільмах і серіалах. Не забуває Вікторія і про Instagram, де веде активно свій блог.

Але цього разу знімок Булітко з'явився на офіційній сторінці "Дизель Студіо". Красуня була в сорочці, спідниці і краватці, який грайливо потягнула руками.

"Вікторія Булітко поділилася ексклюзивним архівним фото!

- Ця пекуча брюнетка на фото-я! Пам'ятаю, тоді тільки закінчила університет і вирішила зробити першу професійну фотосесію. Скільки ж приємних спогадів, - каже Вікторія Булітко", - написано було під фото.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Красуня", "Прекрасна в будь-якому образі Любимка"," чимось схожа на Анастасію Заворотнюк яка грала в серіалі "Моя прекрасна няня", "не впізнала, подумала, новенька".

Нагадаємо, скуйовджена зірка" Дизель шоу " Булітко без макіяжу і зачіски здивувала зовнішнім виглядом

Також Politeka писала, що Булітко з "Дизель шоу" поділилася спогадом і фото із загиблою Поплавською

А ще Politeka повідомляла, що Булітко з "Дизель шоу" несподівано почала сольну кар'єру, перший хіт вже в мережі



