Актриса Вікторія Булітко показала ефектний образ, вразивши українців
Як пише Politeka.net, Вікторія Булітко спочатку грала в театрах, а після цього пішла в "Дизель Студіо". Красуня також знімалася вітчизняних фільмах і серіалах. Не забуває Вікторія і про Instagram, де веде активно свій блог.
Але цього разу знімок Булітко з'явився на офіційній сторінці "Дизель Студіо". Красуня була в сорочці, спідниці і краватці, який грайливо потягнула руками.
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- Ця пекуча брюнетка на фото-я! Пам'ятаю, тоді тільки закінчила університет і вирішила зробити першу професійну фотосесію. Скільки ж приємних спогадів, - каже Вікторія Булітко", - написано було під фото.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Красуня", "Прекрасна в будь-якому образі Любимка"," чимось схожа на Анастасію Заворотнюк яка грала в серіалі "Моя прекрасна няня", "не впізнала, подумала, новенька".
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