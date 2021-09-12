Талановита акторка "Дизель шоу" Вікторія Булітко показала себе без макіяжу та зачіски
Як пише Politeka.net, 38-річна зірка гумористичного серіалу "Папаньки" Вікторія Булітко, яку більшість українців знають завдяки розважальному шоу "Дизель шоу", часто ділиться подробицями особистого життя з фанатами у своєму Instagram.
Цього разу талановита акторка показала свій суботній ранок. Булітко була за кермом та розповідала шанувальникам, що вона дуже поспішає. Через це зірка "Дизель шоу" не встигла зробити зачіску, а макіяж наносила прямо у машині, коли стояла на світлофорі.
Булітко як завжди з гумором пояснила фанатам, чому вийшла в stories у такому вигляді.
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"Та нічого у мене із зачіскою не сталося. Просто це такий style сьогодні вийшов випадково. Називається "Домовуша" або "Відьмочка". Ну… Кому як подобається", - жартує Вікторія.
Куди вона так поспішала суботнім, що не встигла нанести макіяж та зробити зачіску, Булітко не розповіла.
Рaніше Politeka писaлa, що актриси "Дизель шоу" вразили спільними кадрами: "Дівчата всі бомбічні".
Нагадаємо, що Булітко з "Дизель шоу" несподівано почала сольну кар'єру, перший хіт вже в мережі: "Не доводьте жінку!".
A ще Politeka повідомлялa, що Вікторія Булітко з Дизель шоу "осадила" екс-чоловіка Білик Дікусара: "Не заздри".