Талановита акторка "Дизель шоу" Вікторія Булітко показала себе без макіяжу та зачіски

Як пише Politeka.net, 38-річна зірка гумористичного серіалу "Папаньки" Вікторія Булітко, яку більшість українців знають завдяки розважальному шоу "Дизель шоу", часто ділиться подробицями особистого життя з фанатами у своєму Instagram.

Цього разу талановита акторка показала свій суботній ранок. Булітко була за кермом та розповідала шанувальникам, що вона дуже поспішає. Через це зірка "Дизель шоу" не встигла зробити зачіску, а макіяж наносила прямо у машині, коли стояла на світлофорі.

Булітко як завжди з гумором пояснила фанатам, чому вийшла в stories у такому вигляді.

"Та нічого у мене із зачіскою не сталося. Просто це такий style сьогодні вийшов випадково. Називається "Домовуша" або "Відьмочка". Ну… Кому як подобається", - жартує Вікторія.

Куди вона так поспішала суботнім, що не встигла нанести макіяж та зробити зачіску, Булітко не розповіла.

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Нагадаємо, що Булітко з "Дизель шоу" несподівано почала сольну кар'єру, перший хіт вже в мережі: "Не доводьте жінку!".

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