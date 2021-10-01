Почему актрису не оценили

Украинская актриса Виктория Булитко, которая является звездой "Дизель шоу", внезапно засветилась в компании «Холостяков»

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм-аккаунте «Дизель шоу» появился фрагмент из выступления студии. В эпизоде приняли участие экс-участники шоу «Холостячка», а также ведущий шоу Григорий Решетняк. Виктория Булитко изобразила новую «Холостячку».

«Смотри нашу, очень смешную «Холстячку»! Там снимались актеры «Дизель» и реальные участники проекта! Ведущий - настоящий Григорий Решетник @grisha_reshetnik. Этого не покажут на СТБ - запрет цензуры! Больше миллиона просмотров и десятки тысяч положительных отзывов!», - подписали видео авторы аккаунта.

Стоит отметить, что «Холостячка» из Булитко вышла не самая красивая. Мужчины не оценили ее образ.

«Это кто? Говорили, круче Мишиной будет», - отметил недовольный Алексей Тригубенко.

«Это не «Холостячка». Это Страшнячка какая-то», - добавил Сергей Писаренко.

Зрители в комментариях оставили множество забавных отзывов.

«Это очень смешно», «Класс», «Умеете пошутить над собой», «Вика просто молодец», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Крутоголова раздели на дороге до трусов: "Сильнее!".

Как сообщала Politeka, Булитко сравнили со школьницей: «Внезапно, но как…».

Также Politeka писала, что актеры из "Дизель шоу" показали, как отдыхают за границей: "Отпуск со звездами".