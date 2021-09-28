Зірка "Дизель Студіо" Єгор Крутоголов засвітився на вулиці в цікавому вигляді

Як повідомляє Politeka.net, кадрами поділився актор "Дизель Студіо" Євген Гашенко на своїй сторінці в Інтсаграм.

На опублікованих кадрах він зображений поруч з керівником «Дизель Студіо» Єгором Крутоголовом. Вони стоять на дорозі в одних трусах і жилетках «ДАІ», навколо розкидані долари. При цьому їх колега Яна Глущенко б'є Крутоголова кийком. На дівчині-мініюбка і туфлі на височенній шпильці.

Чути, що Єгор кричить: "ще! Сильніше!»

Відео було знято під час зйомок одного з проектів «Дизель Студіо», які проходили на узбіччі дороги.

Як відомо, крім концертного проекту "Дизель шоу", студія знімає фільми, програми та серіали. Найвідоміші серед них "Папаньки», «вижити за всяку ціну», "на трьох".

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