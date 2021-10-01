Українська актриса Вікторія Булітко, зірка "Дизель шоу", показала серію своїх повсякденних образів

Вікторія цього разу вирішила показати кілька кадрів з різними образами. Артистка зробила колаж з кадрами, на яких постала в простих і зручних для себе нарядах. Без зайвої пихатості і відкритих кофтинок або костюмів зірці вдалося здивувати.

Різнобарвна одяг підійшла рудоволосій актрисі, що відразу помітили в мережі і були приємні здивовані вибору такого одягу.

"Сьогодні я жовта 💛 🍁 А ти?))) 😍 » - позитивно підмітила артистка.

"Чудово!; Прям старшокласниця🔥😂; І я буду Жовтим за компанію; Самий топ, де білий рюкзак👌👍; найулюбленіший колір 💛 раптово, але так вдало😍; Осінь, осінь, ну, давай у листя запитаємо; Ох яка Віка крута і на стилі😃; Чёрный. Супер модель😍; колір настрою😍щастя😍», - пишуть фанати Вікторії у відповідь.

Раніше 38-річна актриса вибрала найяскравіші фото цього літа, якими поділилася у своєму новому пості в Instagram.

"Ось і літо пройшло... 🌞 далі можете доспівати самі😀 тепер вже остаточно відчувається осінь🍁але хочеться трошки продовжити літній настрій і поділитися з вами теплими спогадами", - йдеться в підписі.

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