Звезда "Дизель шоу" Виктория Булитко, наконец, попрощалась с летом и рассказала, как умудрилась провести его весело даже без отпуска

38-летняя актриса выбрала самые яркие фото этого лета, которыми поделилась в своем новом посте в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Вот и лето прошло… 🌞 Дальше можете допеть сами😀 Теперь уже окончательно ощущается осень🍁Но хочется немножко продлить летнее настроение и поделиться с вами теплыми воспоминаниями", - говорится в подписи.

Булитко подробно рассказала о своих приключениях, добавив, что "не страдает без отпуска". Кроме работы, актриса много времени уделяла своему хозяйству - у себя на огороде она выращивает овощи и зелень.

"Я могу отдохнуть дома и получить удовольствие от домашнего уюта и забот. Вот это лето было у меня без отпуска, но очень активное: сьемки «Папанек-4», озвучка, огородные дела (да-да, вам не послышалось)😁 У меня выросли помидоры, огурцы, зелень, кизил, руккола, а также много разных цветов. Смотрела с Касей фильмы и сериалы, ездила на девичники, делала домашние косметические манипуляции и даже была за штурвалом самолета😱 А еще накупила летних шмоток и половину даже не успела надеть😏", - поделилась Виктория.

Пользователи поддержали звезду "Дизель шоу", чтобы она не расстривалась:

"Лето как один взмах руки, бац и нет 😎 А ты Викусик потрясающая и роскошная девушка 😍"

"Викуся! Лето Обязательно Вернётся,надо только чуть-чуть подождать!)))😍❤️"

"Да, Вика, это, конечно, безобразие, лето кончилось быстрее, чем новые летние шмотки! Вот как после этого жить? 😂"

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