Украинская актриса Виктория Булитко, звезда "Дизель шоу", показала серию своих повседневных образов
Виктория в этот раз решила показать несколько кадров с разными образами. Артистка сделала коллаж с кадрами, на которых предстала в простых и удобных для себя нарядах. Без лишней напыщенности и открытых кофточек или костюмов звезде удалось удивить.
Разноцветная одежда подошла рыжеволосой актрисе, что сразу подметили в сети и были приятны удивлены выбору такой одежды.
«Сегодня я Жёлтая 💛🍁 А ты?))) 😍» - позитивно подметила артистка.
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«Великолепно!; Прям старшеклассница🔥😂; И я буду Жёлтым за компанию; Самый топ, где белый рюкзак👌👍; Самый любимый цвет 💛 внезапно, но так удачно😍; Осень, осень, ну, давай у листьев спросим; Ох какая Вика крутая и на стиле😃; Чëрный. Супер модель😍; Цвет настроения😍Счастье😍», - пишут фанаты Виктории в ответ.
Ранее 38-летняя актриса выбрала самые яркие фото этого лета, которыми поделилась в своем новом посте в Инстаграм.
"Вот и лето прошло… 🌞 Дальше можете допеть сами😀 Теперь уже окончательно ощущается осень🍁Но хочется немножко продлить летнее настроение и поделиться с вами теплыми воспоминаниями", - говорится в подписи.
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