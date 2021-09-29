Єгор Крутоголов та інші зірки "Дизель шоу" розповіли про свої відпустки

Як пише Politeka.net, на сторінці "Дизель Студіо" з'явилися подробиці, де відпочивали відомі гумористи.

На першому фото можна побачити Крутоголова з синами і дружиною. Як зазначив Єгор, вони вирішили відправитися на Мальдіви.

А ось Вікторія Булітко вирішила провести свою відпустку на Шрі-Ланці. Артистка показала фото, де була в окулярах і купальнику.

Євген Гашенко відправився з дружиною в Ісландію, де не найпростіший Клімат.

А ось Яна Глущенко вирішила провести час зі своєю половинкою в столиці Нідерландів-Амстердамі.

"Відпустка з зірками. Де люблять відпочивати "дизелі".

Спеціально до Всесвітнього Дня туризму актори "Дизель Студіо" розповіли про улюблені місця відпочинку та туристичні напрямки", - було написано під фото.

Фанати поставили понад 600 лайкоов і написали коментарі:

"Ви супер і кращі друзі. Україна найкрасивіша", "Ой, а я в Китаї живу)хоч би Марусю побачити)", " а я люблю у себе на Уралі відпочивати, сходити в похід в гори. Багато цікавих місць у нас".

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