Єгор Крутоголов та інші зірки "Дизель шоу" розповіли про свої відпустки
Як пише Politeka.net, на сторінці "Дизель Студіо" з'явилися подробиці, де відпочивали відомі гумористи.
На першому фото можна побачити Крутоголова з синами і дружиною. Як зазначив Єгор, вони вирішили відправитися на Мальдіви.
А ось Вікторія Булітко вирішила провести свою відпустку на Шрі-Ланці. Артистка показала фото, де була в окулярах і купальнику.
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Євген Гашенко відправився з дружиною в Ісландію, де не найпростіший Клімат.
А ось Яна Глущенко вирішила провести час зі своєю половинкою в столиці Нідерландів-Амстердамі.
"Відпустка з зірками. Де люблять відпочивати "дизелі".
Спеціально до Всесвітнього Дня туризму актори "Дизель Студіо" розповіли про улюблені місця відпочинку та туристичні напрямки", - було написано під фото.
Фанати поставили понад 600 лайкоов і написали коментарі:
"Ви супер і кращі друзі. Україна найкрасивіша", "Ой, а я в Китаї живу)хоч би Марусю побачити)", " а я люблю у себе на Уралі відпочивати, сходити в похід в гори. Багато цікавих місць у нас".
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