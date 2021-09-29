Егор Крутоголов и другие звезды "Дизель шоу" рассказали о своих отпусках

Как пишет Politeka.net, на страничке "Дизель студио" появились подробности, где отдыхали известные юмористы.

На первом фото можно увидеть Крутоголова с сыновьями и супругой. Как отметил Егор, они решили отправиться на Мальдивы.

А вот Виктория Булитко решила провести свой отпуск на Шри-Ланке. Артистка показала фото, где была в очках и купальнике.

Евгений Гашенко отправился с супругой в Исландию, где не самый простой климат.

А вот Яна Глущенко решила провести время со своей половинкой в столице Нидерландов - Амстердаме.

"Отпуск со звездами. Где любят отдыхать "Дизели".

Специально ко всемирному дню туризма актеры «Дизель Студио» рассказали о любимых местах отдыха и туристических направлениях", - было написано под фото.

Фанаты поставили более 600 лайкоов и написали комментарии:

"Вы супер и лучшие друзья. Украина самая красивая", "Ой,а я в Китае живу)Хоть бы Марусю увидеть)", "А я люблю у себя на Урале отдыхать, сходить в поход в горы. Много интересных мест у нас".

Напомним, красотки из "Дизель шоу" решили сменить работу, фото Глущенко в новой форме

А еще Politeka писала, что Глущенко и Гашенко из "Дизель шоу" ошарашили новой внешностью

Также Politeka сообщала, что Виктория Булитко слила в Сеть "компромат" на коллегу по Дизель Шоу



