Егор Крутоголов и другие звезды "Дизель шоу" рассказали о своих отпусках
Как пишет Politeka.net, на страничке "Дизель студио" появились подробности, где отдыхали известные юмористы.
На первом фото можно увидеть Крутоголова с сыновьями и супругой. Как отметил Егор, они решили отправиться на Мальдивы.
А вот Виктория Булитко решила провести свой отпуск на Шри-Ланке. Артистка показала фото, где была в очках и купальнике.
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Евгений Гашенко отправился с супругой в Исландию, где не самый простой климат.
А вот Яна Глущенко решила провести время со своей половинкой в столице Нидерландов - Амстердаме.
"Отпуск со звездами. Где любят отдыхать "Дизели".
Специально ко всемирному дню туризма актеры «Дизель Студио» рассказали о любимых местах отдыха и туристических направлениях", - было написано под фото.
Фанаты поставили более 600 лайкоов и написали комментарии:
"Вы супер и лучшие друзья. Украина самая красивая", "Ой,а я в Китае живу)Хоть бы Марусю увидеть)", "А я люблю у себя на Урале отдыхать, сходить в поход в горы. Много интересных мест у нас".
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