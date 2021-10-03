Так ей явно нравится больше

Звезда «Дизель шоу» Виктория Булитко показала, с каким удовольствием возвращается к своим рыжим волосам после съемок в другом образе

Артистка поделилась новыми видео в разделе Сториз своего Инстаграм, пишет Politeka.net.

Так, Булитко рассказала о завершении съемок сериала «Папаньки», в котором она снимается вместе с другими коллегами из «Дизель шоу».

«Вот и закончился «Папаньки» четвертый сезон. Спасибо всем! Приятно было…», - произносит на видео актриса, а затем резко бросается «целовать» камеру.

На кадрах Булитко позировала в образе роскошной женщины. На ней было обтягивающее красное платье, которое идеально сочеталось с яркой помадой. Завершал образ парик с короткими темными волосами. На следующих кадрах Виктория показала себя уже без него.

Так, Булитко с явным удовольствием расправила свои ярко-рыжие волосы. При этом артистка выглядела очень счастливой, будто давно мечтала снять с себя парик.

«Все, можно выдохнуть…Какой выдохнуть! Нужно учить тексты на концерт!», - обрадовалась, но тут же опомнилась артистка.

Напомним, Булитко из Дизель Шоу тоже стала "Холостячкой", Тригубенко разочарован.

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