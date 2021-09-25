Украинская актриса Виктория Булитко, звезда "Дизель шоу", поделилась с украинцами настроением
Как пишет Politeka.net, Виктория Булитко является популярной украинской актрисой, выступающей в "Дизель шоу". Красотка активно ведет Инстаграм, где делится с украинцами интересным.
В этот раз Виктория записала видео, на котором играла роль пьяной. Девушка решила попеть коротенькие песни, развлекая фанатов.
"Добрый вечер. С вами я, поэтесса, Виктория Какашкина, ой. Кукушкина. Песня:
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"Заливала водку в рот, водка в печень больно бьет. Но нас не погубит, если бьет, значит любит".
Что? Ну, если не подходит корпоративно-актуальное, то пожалуйста, можно про лето:
"Я водой их поливаю, на ночь пледом укрываю, поскорее выростите мои маленькие тити"
Что? это про огород", - шутила виктория и спела еще несколько песенок.
"Образ "Поэтесса Кукушкина"
Весёлой вам субботы
Делать продолжение?", - написала красотка под видео.
"Всем жарких выходных", - добавила в комментарии Виктория.
"Очуметь, круто", "Как жизненно", "Голос чудный", "Вика, ты огонь".
Напомним, Булитко из "Дизель шоу" примерила свадебное платье и побывала за штурвалом самолета
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