Украинская актриса Виктория Булитко, звезда "Дизель шоу", поделилась с украинцами настроением

Как пишет Politeka.net, Виктория Булитко является популярной украинской актрисой, выступающей в "Дизель шоу". Красотка активно ведет Инстаграм, где делится с украинцами интересным.

В этот раз Виктория записала видео, на котором играла роль пьяной. Девушка решила попеть коротенькие песни, развлекая фанатов.

"Добрый вечер. С вами я, поэтесса, Виктория Какашкина, ой. Кукушкина. Песня:

"Заливала водку в рот, водка в печень больно бьет. Но нас не погубит, если бьет, значит любит".

Что? Ну, если не подходит корпоративно-актуальное, то пожалуйста, можно про лето:

"Я водой их поливаю, на ночь пледом укрываю, поскорее выростите мои маленькие тити"

Что? это про огород", - шутила виктория и спела еще несколько песенок.

"Образ "Поэтесса Кукушкина"

Весёлой вам субботы

Делать продолжение?", - написала красотка под видео.

"Всем жарких выходных", - добавила в комментарии Виктория.

"Очуметь, круто", "Как жизненно", "Голос чудный", "Вика, ты огонь".

Напомним, Булитко из "Дизель шоу" примерила свадебное платье и побывала за штурвалом самолета

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