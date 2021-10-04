Співачка Оля Полякова раптово торкнулася теми переїзду з країни
Популярна українська артистка поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.
Полякова похвалилася своїм теплим басейном у дворі свого будинку.
"Друзі, жовтень місяць, басейн. Скажи, Аліска класно. Ми поставили тепловий насос, і тепер у нас тепла вода буде до кінця... якщо в жовтні можна купатися, то можна не переїжджати жити в Іспанію", - сказала співачка.
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Оля Полякова купалася разом зі своєю молодшою донькою Алісою, яка, схоже, не поділяла захоплення мами. Дочка співачки сказала, що вода не тепла зараз.
"Ну, вона ж не холодна, як на річці. Вона свіжа, але купатися можна», - оответила Ольга.
Як відомо, будинок Полякової знаходиться під Києвом, в котеджному містечку в Бориспільському районі. Поруч з особняком-ліс і Дніпро.
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