Зірки відгукнулися на горі, яке трапилося в родині співачки Аліни Гросу
Як пише Politeka.net, про свою втрату зірка повідомила на сторінці в Instagram. Пішла з життя бабуся Аліни Гросу, яка ростила її з дев'яти днів.
На повідомлення відгукнулися, як зірки, так і шанувальники співачки. Зокрема відреагував син Григорія Чапкіса, танцюрист Грег Чапкіс.
"Співчуваю", - написала телеведуча Соломія Вітвіцька.
"Царство Небесне... сил тобі дорога...", - відгукнувся актор Ігор Скрипко, який зіграв головну роль у фільмі "Останній москаль".
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Горе в родині співачки зачепило і її фанатів.
"Вона завжди буде поруч з тобою. У твоєму серці", "вона завжди буде поруч з тобою. У твоєму серці", "Аліночка, дуже співчуваю, аж у самій серце кров'ю обливається коли чую такі історії, сама через це пройшла", "Співчуття рідним і близьким", "Світла пам'ять 🙏 дуже шкода", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, в лютому 2021 року Аліна Гросу втратила свою бабусю надію.
Нагадаємо, Аліну Гросу вся в чорному вразила кадрами в суто чоловічій компанії.
Як повідомляла Politeka, Аліна Гросу потрапила в халепу через дивне вбрання на весіллі.
Також Politeka писала, що Аліна Гросу разом з коханим захопила кадрами з весілля.