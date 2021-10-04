Актриса Хайден Панеттьєрі, колишня кохана українського боксера Володимира Кличка, викликала фурор свіжим фото

Американська красуня півроку не викладала знімки в своєму Instagram, змушуючи фанатів нервувати. Нарешті 32-річна зірка порадувала публіку новим кадром, на якому показала себе "свіжою і оновленою" після салону краси, передає Politeka.net.

Панеттьєрі позувала на тлі перукарні, похвалившись зачіскою.

"Я їжджу в це місце з підліткового віку! Сінді-господиня і її дівчатка завжди змушують мене відчувати себе свіжою, оновленою і красивою кожен раз, коли ми зустрічаємося! Це моя секретна зброя! Подивіться, що вони вміють!🙌", - йдеться в підписі.

Користувачі бурхливо обговорюють пост колишньої дружини Кличка:

"Ви такі неймовірно прекрасні й ідеальні"; "Ооооо, так ось який твій секрет! Ха-ха"; "твоє волосся приголомшливо виглядає"; " Ти виглядаєш шикарно! Сінді добре подбала про тебе"; "жінка моєї мрії😍 💕. Ти не старієш. У чому твоя магія. 😆 "; "Ти виглядаєш такою щасливою, і я рада за тебе. До того ж ти сильно красива. 😍".

Нагадаємо, Панеттьєрі і Кличко перебували у відносинах з 2011 по 2018 рр. У 2014-му в них народилася дочка Кайя Євдокія - єдина спадкоємиця боксера. Зараз дівчинка живе разом з бабусею (матір'ю братів Кличків) у Києві. Її батько вже кілька років живе і працює за кордоном – викладає в швейцарському університеті і Гарварді, але часто приїжджає до доньки в гості.

Володимир забрав дочку у Панеттьєрі (вона не була проти) і привіз в Україну після того, як вона стала зустрічатися з актором Брайаном Хікерсоном, відомим своєю крутою вдачею. Останній нещодавно вийшов з в'язниці, де відбував термін за побиття Хайден. Актриса пробачила його і прийняла назад.

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