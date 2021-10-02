Бывшая невеста Владимира Кличка и мать его дочки Хайден Панеттьери покрасовалась с новой стрижкой

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм американская актриса опубликовала новое фото. Поклонники очень обрадовались, потому что Хайден прервала молчание после длительного перерыва и громких скандалов со своим бойфрендом.

«Я езжу в это место с подросткового возраста! Синди - хозяйка и моя девочка! Ее девочки и сама Синди всегда заставляют меня чувствовать себя свежей, новой и красивой каждый раз, когда я их вижу! Это мое секретное оружие», - подписала фото актриса.

В комментариях поклонники стали хвалить ее новую прическу, а также поздравлять ее с возвращением в социальные сети.

«С возвращением в Instagram... мы скучали по тебе!», «Выглядит красиво!», «Я люблю это место», «Скучаю, когда не вижу вас на наших экранах!», «Вы великолепны», «Прическа такая тебе очень идет», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Хайден Панеттьери жестко наказала своего обидчика: решение суда.

Как сообщала Politeka, дочь Кличко и Хайден Панеттьери не живет ни с папой, ни с мамой: новые подробности.

Также Politeka писала, что Хайден Панеттьери вернулась к парню, который ее избивал: «Готова простить и…».