У боксера Володимира Кличка в недовгому шлюбі з голлівудською актрисою Хайден Панеттьєрі народилася єдина дочка - Кайя Євдокія
У програмі "Зірковий шлях"старший брат Володимира, мер Києва, Віталій Кличко розповів, де і з ким зараз живе його шестирічна племінниця, передає Politeka.net.
Малятко продовжує жити в Україні, але при цьому не з батьком і не з матір'ю. За словами Кличка, Кайя зараз разом з бабусею по батьківській лінії.
"З моєю мамою", – уточнив Віталій.
Мер додав, що бачить племінницю пару раз на тиждень, принаймні так було на момент зйомки випуску (у липні цього року).
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В сюжеті наголошується, що батько дитини Володимир Кличко вже кілька років живе і працює за кордоном – викладає в швейцарському університеті і Гарварді. Брати спілкуються по телефону.
Відзначимо, Володимир забрав доньку від Панеттьєрі (вона не була проти) і привіз до України в 2018-му році. В цей же період Хайден почала зустрічатися з актором Брайаном Хікерсоном, відносини з яким складалися не зовсім гладко. Зрештою останній загримів до в'язниці за постійне побиття актриси.
Незважаючи на це, Хайден пробачила Брайана і повернулася до нього, коли він вийшов на свободу після 45-денного ув'язнення.
Панеттьєрі рідко згадує про дочку в соцмережах. Останній раз вона хвалилася в Instagram в 2020-му році, який гарний торт замовила їй на день народження. При цьому самі кадри з торжества актриса не показала.
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