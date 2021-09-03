У боксера Владимира Кличко в недолгом браке с голливудской актрисой Хайден Панеттьери родилась единственная дочь - Кайя Евдокия

В программе "Зірковий шлях" старший брат Владимира, мэр Киева, Виталий Кличко рассказал, где и с кем сейчас живет его шестилетняя племянница, передает Politeka.net.

Малышка продолжает жить в Украине, но при этом не с отцом и не с матерью. По словам Кличко, Кайя сейчас вместе с бабушкой по отцовской линии.



"С моей мамой", – уточнил Виталий.

Мэр добавил, что видит племянницу пару раз в неделю, по-крайней мере так было на момент съемки выпуска (в июле этого года).

В сюжете отмечается, что отец ребенка Владимир Кличко уже несколько лет живет и работает за границей – преподает в Швейцарском университете и Гарварде. Братья общаются по телефону.

Отметим, Владимир забрал дочь от Панеттьери (она не была против) и привез в Украину в 2018 году. В этот же период Хайден начала встречаться с актером Брайаном Хикерсоном, отношения с которым складывались не совсем гладко. В конце концов последний загремел в тюрьму за постоянные избиения актрисы.

Несмотря на это, Хайден простила Брайана и вернулась к нему, когда он вышел на свободу после 45-дневного заключения.

Панеттьери редко упоминает о дочери в соцсетях. Последний раз она хвасталась в Инстаграм в 2020-м году, какой красивый торт заказала ей на день рождения. При этом сами кадры с торжества актриса не показала.

Напомним, Хайден Панеттьери внезапно вспомнила об экс-возлюбленном Кличко, в сети встрепенулись: «Вернись к нему!»

Как сообщала Politeka, экс-невеста Кличко Хайден Панеттьери вернулась к парню, который ее избивал: «Готова простить и…»

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