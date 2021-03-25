Бывшая невеста Владимира Кличко, голливудская актриса Хайден Панеттьери неожиданно объявилась в сети

Как передает Politeka.net со ссылкой на Инстаграм знаменитости, Хайден, которая практически ничего не постит у себя в сети, внезапно вспомнила про своего бывшего возлюбленного и отца ее дочки, украинского боксера Владимира Кличко.

Женщина опубликовала в сети портрет бывшего возлюбленного в честь его 44-го дня рождения. Поздравление актрисы было довольно трогательным.

«Поздравляю с днем рождения этого замечательного человека!», - подписала фото она.

Поклонники красотки встрепенулись и стали присоединяться к поздравлениям. Кроме этого, они задумались о воссоединении пары.

«Так рада, что ты снова активна в Инстаграм, королева», «Пожалуйста, вернись к нему!», «Рад видеть, что у тебя все хорошо», «Как мило, что вы общаетесь», «Вы были красивой парой», - пишут пользователи сети.

Как известно, роман американской актрисы и Владимира Кличко длился 7 лет – с 2011 по 2018 год. В 2014 году у пары родилась дочка Кайя Евдокия. Известно, что после родов звезда страдала от послеродовой депрессии и даже лечилась в реабилитационном центре.

Отметим, что после расставания пара сохранила дружеские отношения, но дочка осталась с Владимиром. Она живет с отцом и бабушкой в Киеве.

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