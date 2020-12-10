Колишня наречена українського боксера Володимира Кличка і мати його дочки, американська актриса Хайден Панеттьєрі поділилася своєю радістю
Як передає Politeka.net, свіже фото знаменитістю опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
10 грудня Панеттьєрі показала фото святкового торта у формі цифри шість, присвятивши публікацію дню народження дочки Кайї.
"Шість років тому в цей день я зустріла найдивовижнішу істоту. Не можу повірити, що моя дівчинка стала такою великою", – написала актриса.
Користувачі Мережі приєднуються до привітань дочки Кличка і Панеттьєрі.
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Нагадаємо, Володимир і Хайден зустрічалися з 2009 по 2018 рік. У 2014 році у пари з'явилася дочка Кайя-Євдокія. Своє друге ім'я дівчинка отримала на честь бабусі братів Кличків.
Відзначимо, нещодавно в мережі з'явилися свіжі фото Панеттьєрі, на яких видно, що актриса за останні роки розгубила свою лялькову красу. Якщо раніше маленький зріст Хайден і її мініатюрність були її фішкою, то тепер мініатюрна дівчина вже не виглядає привабливо. Крім цього, і виглядає зірка неохайно. Від образу Барбі не залишилося і сліду.
Нагадаємо, що Хайден Панеттьєрі вразила новою зовнішністю, актрису не впізнати: "мало що залишилося від...".
Як повідомляла Politeka, Хайден Панеттьєрі вразила рідкісним фото колишнього з дочкою.
Також Politeka писала, що Хайден Панеттьєрі в одному ліфчику показала жаркий кадр під водою:"Ти королева".