Бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко и мать его дочки, американская актриса Хайден Панеттьери поделилась своей радостью

Как передает Politeka.net, свежее фото знаменитостью опубликовала на своей странице в Инстаграм.

10 декабря Панеттьери показала фото праздничного торта в форме цифры шесть, посвятив публикацию дню рождения дочери Кайи.

"Шесть лет назад в этот день я встретила самое удивительное существо. Не могу поверить, что моя девочка стала такой большой", – написала актриса.

Пользователи сети присоединяются к поздравлениям дочери Кличко и Панеттьери.

Напомним, Владимир и Хайден встречались с 2009 по 2018 год. В 2014 году у пары появилась дочь Кайя-Евдокия. Свое второе имя девочка получила в честь бабушки братьев Кличко.

Отметим, недавно в Сети появились свежие фото Панеттьери, на которых видно, что актриса за последние годы растеряла свою кукольную красоту. Если раньше маленький рост Хайден и ее миниатюрность были ее фишкой, то теперь миниатюрная девушка уже не выглядит привлекательно. Кроме этого, и выглядит звезда неопрятно. От образа Барби не осталось и следа.

Напомним, что Хайден Панеттьери поразила новой внешностью, актрису не узнать: "мало что осталось от...".

Как сообщала Politeka, Хайден Панеттьери поразила редким фото бывшего с дочерью.

Также Politeka писала, что Хайден Панеттьери в одном лифчике показала жаркий кадр под водой: "Ты королева".