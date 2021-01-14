Володимир Кличко виховує доньку, не ставлячи в приклад матеріальні цінності
Після розставання з голлівудською актрисою Хейден Панеттьєрі Володимир Кличко один виховує їх спільну доньку Каю-Євдокію.
Боксер рідко говорить про свою дочку, але для сайту братів Кличків вирішив зробити виняток.
Володимир розповів, що під час карантину вони з шестирічною донькою проводили багато часу разом.
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"Деякі речі вона робить краще, ніж я. наприклад, катається на конях...Занадто велика опіка і турбота шкодять здоровому розвитку", – поділився боксер.
Володимир Кличко хоче, щоб матеріальні цінності для його доньки не були на першому місці в житті.
"Я не батько робота. Занадто велика опіка і турбота шкодять здоровому розвитку також Я не забуваю, звідки родом, тому виховую доньку, не ставлячи в приклад матеріальні цінності. Пояснюю їй, що ми лише невелика частина загальної картини, тому можемо і зобов'язані взяти відповідальність на себе", – розповів Кличко.
Нагадаємо, що 9 грудня 2014 року у американської актриси Хайден Панеттьєрі та українського чемпіона Володимира Кличка народилася на світ донька Кайя Євдокія Кличко.
Дівчинка з'явилася на світ в одній з американських клінік, її зріст при народженні склав 50 сантиметрів - приблизно така ж різниця в зростанні між Володимиром і Хайден.
Нагадаємо, що екс-наречена Кличка Хайден Панеттьєрі злила в мережу фото свята їх доньки.
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