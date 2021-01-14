Владимир Кличко воспитывает дочь, не ставя в пример материальные ценности

После расставания с голливудской актрисой Хейден Панеттьери Владимир Кличко один воспитывает их общую дочь Каю-Евдокию.

Боксер редко говорит о своей дочери, но для сайта братьев Кличко решил сделать исключение.

Владимир рассказал, что во время карантина они с шестилетней дочерью проводили много времени вместе.

"Некоторые вещи она делает лучше, чем я. Например, катается на лошадях...Слишком большая опека и забота вредят здоровому развитию", – поделился боксер.

Владимир Кличко хочет, чтобы материальные ценности для его дочери не были на первом месте в жизни.

"Я не отец робота. Слишком большая опека и забота вредят здоровому развитию Также я не забываю, откуда родом, поэтому воспитываю дочь, не ставя в пример материальные ценности. Объясняю ей, что мы лишь небольшая часть общей картины, поэтому можем и обязаны взять ответственность на себя", – рассказал Кличко.

Напомним, что 9 декабря 2014 года у американской актрисы Хайден Панеттьери и украинского чемпиона Владимире Кличко родилась на свет дочь Кайя Евдокия Кличко.

Девочка появилась на свет в одной из американских клиник, ее рост при рождении составил 50 сантиметров - приблизительно такая же разница в росте между Владимиром и Хайден.

Напомним, что экс-невеста Кличка Хайден Панеттьери слила в Сеть фото праздника их дочери.

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