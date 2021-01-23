Колишня наречена Володимира Кличка Хайден Панеттьєрі, яка довгий час не давала про себе знати, несподівано з'явилася
Як передає Politeka.net, буквально кілька годин тому в Instagram-акаунті знаменитості з'явилося свіже фото, на якому вона вирушила на морську прогулянку на яхті.
Знімок зроблений США на тлі американського прапора, а вдалині видніються хмарочоси.
Хайден з яскраво нафарбованими губами і затягнутим хвостом пильно дивиться вдалину.
"Вдячна", - коротко підписала актриса.
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Користувачі в соцмережах почали обговорювати фотографію в коментарях, відзначивши посвіжілий вид Хайден, а також красивий морський пейзаж.
"Гарний вид", " Хайден, Ви так дивитеся, прямо королева", "Симпатична картинка! ️ ️ ", "Привіт, красуня", - пишуть в мережі.
Раніше ми повідомляли, що після розриву з Володимиром Кличком Хайден постійно потрапляла в скандальні історії. Всьому виною був її новий коханий-29-річний актор Брайан Хікерсон, який втягував її в гучні історії з п'янкою і бійкою.
"Її рідні та друзі хвилюються за неї. Хейден занадто багато п'є і психує", - розповіло джерело.
"Володимир чинив на неї заспокійливу дію. Тепер же його немає, і, здається, вона втрачає контроль», — додав він.
Нагадавши, Панеттьєрі без Кличка "понесло", п'янки довели актрису до крайності, довелося викликати поліцію
Як повідомляла Politeka, Володимир Кличко відвіз спільну з Хайден дочку в Європу.
Також Politeka писала, що Панеттьєрі без Кличка "понесло": п'янки довели актрису до крайності, довелося викликати поліцію