Бывшая невеста Владимира Кличко Хайден Панеттьери, которая долгое время не давала о себе знать, неожиданно объявилась
Как передает Politeka.net, буквально несколько часов назад в Инстаграм-аккаунте знаменитости появилось свежее фото, на котором она отправилась на морскую прогулку на яхте.
Снимок сделан США на фоне американского флага, а вдали виднеются небоскребы.
Хайден с ярко накрашенными губами и затянутым хвостом пристально смотрит вдаль.
«Благодарная», - коротко подписала актриса.
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Пользователи в соцсетях принялись обсуждать фотографию в комментариях, отметив посвежевший вид Хайден, а также красивый морской пейзаж.
"Красивый вид", " Хайден, вы так смотрите, прямо королева", "Симпатичная картинка! ☺️", "Привет, красотка",- пишут в сети.
Ранее мы сообщали, что после разрыва с Владимиром Кличко Хайден постоянно попадала в скандальные истории. Всему виной был ее новый возлюбленный — 29-летний актер Брайан Хикерсон, который втягивал ее в громкие истории с пьянкой и дракой.
«Ее родные и друзья волнуются за нее. Хейден слишком много пьет и психует », — рассказал источник.
«Владимир оказывал на нее успокаивающее воздействие. Теперь же его нет, и, кажется, она теряет контроль», — добавил он.
Напомним, Панеттьери без Кличко «понесло», пьянки довели актрису до крайности, пришлось вызывать полицию
Как сообщала Politeka, Владимир Кличко увез общую с Хайден дочь в Европу.
Также Politeka писала, что Панеттьери без Кличко «понесло»: пьянки довели актрису до крайности, пришлось вызывать полицию