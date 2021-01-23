Бывшая невеста Владимира Кличко Хайден Панеттьери, которая долгое время не давала о себе знать, неожиданно объявилась

Как передает Politeka.net, буквально несколько часов назад в Инстаграм-аккаунте знаменитости появилось свежее фото, на котором она отправилась на морскую прогулку на яхте.

Снимок сделан США на фоне американского флага, а вдали виднеются небоскребы.

Хайден с ярко накрашенными губами и затянутым хвостом пристально смотрит вдаль.

«Благодарная», - коротко подписала актриса.

Пользователи в соцсетях принялись обсуждать фотографию в комментариях, отметив посвежевший вид Хайден, а также красивый морской пейзаж.

"Красивый вид", " Хайден, вы так смотрите, прямо королева", "Симпатичная картинка! ☺️", "Привет, красотка",- пишут в сети.

Ранее мы сообщали, что после разрыва с Владимиром Кличко Хайден постоянно попадала в скандальные истории. Всему виной был ее новый возлюбленный — 29-летний актер Брайан Хикерсон, который втягивал ее в громкие истории с пьянкой и дракой.

«Ее родные и друзья волнуются за нее. Хейден слишком много пьет и психует », — рассказал источник.

«Владимир оказывал на нее успокаивающее воздействие. Теперь же его нет, и, кажется, она теряет контроль», — добавил он.

Напомним, Панеттьери без Кличко «понесло», пьянки довели актрису до крайности, пришлось вызывать полицию

Как сообщала Politeka, Владимир Кличко увез общую с Хайден дочь в Европу.

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