Бывшей невеста Владимира Кличка Хайден Панеттьери, которая родила дочь боксеру, ошеломила неожиданным поступком
Актриса Хайден Паннетьери вернулась к бойфренду Брайану Хикерсону, который на протяжении 2 лет её избивал и уже успел отсидеть за это.
По слухам, они хотят поработать над отношениями.
«Хайден готова простить Брайана и начать новую главу, несмотря на опасения своих близких. У Хайден огромное сердце, и она хочет видеть в каждом лучшее», - рассказал журналистам E! News источник, близкий к актрисе.
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Сама Хайден Панеттьери ситуацию пока не комментирует.
Отметим, впервые полиция США арестовала Хикерсона, агента по недвижимости, за домашнее насилие в мае 2019 года после того, как между ним и Панеттьери возник конфликт после употребления алкоголя. Ему было приказано оставаться в 100 ярдах (примерно 91 метр) от женщины.
Дело против него было закрыто в сентябре, когда окружная прокуратура не смогла «обеспечить свидетельства».
Однако на этом все не закончилось. В феврале 2021 года Брайан Хикерсон снова оказался в полиции. Когда полиция приехала на вызов, лицо Панеттьери выглядело красным и опухшим, а на левой руке у нее также были царапины и припухлости. По словам актрисы, он швырял ее в стену и бил кулаками. Она рассказывала, что подобное происходило регулярно.
После этого инцидента Хикерсон провел за решеткой 45 дней.
Напомним, ранее Хайден Панеттьери имела отношения с украинским боксером Владимиром Кличко. 9 декабря у них родилась дочь Кая Евдокия. Свое второе имя девочка получила в честь бабушки братьев Кличко. Девочка живет с отцом.
Напомним, Хайден Панеттьери внезапно вспомнила об экс-возлюбленном Кличко, в сети встрепенулись: «Вернись к нему!»
Как сообщала Politeka, экс-невеста Кличко Хайден Панеттьери жестко наказала своего обидчика: что решил суд.
Также Politeka писала, что Кличко в одиночку воспитывает дочь: боксер впервые рассказал, какой растет его наследница.