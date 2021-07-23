Бывшей невеста Владимира Кличка Хайден Панеттьери, которая родила дочь боксеру, ошеломила неожиданным поступком

Актриса Хайден Паннетьери вернулась к бойфренду Брайану Хикерсону, который на протяжении 2 лет её избивал и уже успел отсидеть за это.

По слухам, они хотят поработать над отношениями.

«Хайден готова простить Брайана и начать новую главу, несмотря на опасения своих близких. У Хайден огромное сердце, и она хочет видеть в каждом лучшее», - рассказал журналистам E! News источник, близкий к актрисе.

Сама Хайден Панеттьери ситуацию пока не комментирует.

Отметим, впервые полиция США арестовала Хикерсона, агента по недвижимости, за домашнее насилие в мае 2019 года после того, как между ним и Панеттьери возник конфликт после употребления алкоголя. Ему было приказано оставаться в 100 ярдах (примерно 91 метр) от женщины.

Дело против него было закрыто в сентябре, когда окружная прокуратура не смогла «обеспечить свидетельства».

Однако на этом все не закончилось. В феврале 2021 года Брайан Хикерсон снова оказался в полиции. Когда полиция приехала на вызов, лицо Панеттьери выглядело красным и опухшим, а на левой руке у нее также были царапины и припухлости. По словам актрисы, он швырял ее в стену и бил кулаками. Она рассказывала, что подобное происходило регулярно.

После этого инцидента Хикерсон провел за решеткой 45 дней.

Напомним, ранее Хайден Панеттьери имела отношения с украинским боксером Владимиром Кличко. 9 декабря у них родилась дочь Кая Евдокия. Свое второе имя девочка получила в честь бабушки братьев Кличко. Девочка живет с отцом.

Напомним, Хайден Панеттьери внезапно вспомнила об экс-возлюбленном Кличко, в сети встрепенулись: «Вернись к нему!»

Как сообщала Politeka, экс-невеста Кличко Хайден Панеттьери жестко наказала своего обидчика: что решил суд.

Также Politeka писала, что Кличко в одиночку воспитывает дочь: боксер впервые рассказал, какой растет его наследница.