Обидчику бывшей невесты Владимира Кличка Хайден Панеттьери суд вынес приговор



Так, бывший бойфренд голливудской актрисы, которая является матерью дочери украинского боксера Владимира Кличко, Брайан Хикерсон проведет за решеткой 45 дней, сообщает издание Page Six.

20 апреля он отказался от оспаривания двух обвинений в совершении тяжких преступлений, связанных с нанесением телесных повреждений своей девушке.

Приговор был вынесен после многочисленных обвинений в домашнем насилии с участием голливудской звезды. По словам Хайден, он ее регулярно избивал.

Кроме того Хикерсона приговорили к четырем годам испытательного срока.

Теперь он должен посетить 52 занятия о недопустимости насилия в семье, а на протяжении следующих пяти лет Брайану запрещено приближаться к экс-невесте Владимира Кличко.

Напомним, бывшая гражданская жена экс-чемпиона мира по боксу на протяжении полугода страдала от жестокого обращения.

Во время одного из инцидентов, когда патрульные прибыли на вызов Панеттьери, они обнаружили избитую Хайден на кухне.

По информации издания, Хайден регулярно избивал ее новый парень Брайан Хикерсон.

Ранее Панеттьери опубликовала в сети портрет бывшего возлюбленного в честь его 44-го дня рождения. Поздравление актрисы было довольно трогательным.

"Поздравляю с днем рождения этого замечательного человека!", - говорилось в подписи к посту.

Напомним, что экс-невеста Кличко Хайден Панеттьери слила в Сеть фото праздника их дочери: "Моя девочка...".

Как сообщала Politeka, "пропавшая" экс-невеста Кличко Хайден Панеттьери неожиданно объявилась, удивив новой внешностью: фото.

Также Politeka писала, что Кличко в одиночку воспитывает дочь: боксер впервые рассказал, какой растет его наследница, "Я не отец робота...".



