Колишньої наречена Володимира Кличка Хайден Панеттьєрі, яка народила дочку боксеру, приголомшила несподіваним вчинком
Актриса Хайден Паннетьєрі повернулася до бойфренда Брайана Хікерсона, який протягом 2 років її бив і вже встиг відсидіти за це.
З чуток, вони хочуть попрацювати над відносинами.
"Хайден готова пробачити Брайана і почати нову главу, незважаючи на побоювання своїх близьких. У Хайден величезне серце, і вона хоче бачити в кожному краще», - розповіло журналістам E! News джерело, близьке до актриси.
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Сама Хайден Панеттьєрі ситуацію поки не коментує.
Зазначимо, вперше поліція США заарештувала Хікерсона, агента з нерухомості, за домашнє насильство в травні 2019 року після того, як між ним і Панеттьєрі виник конфлікт після вживання алкоголю. Йому було наказано залишатися в 100 ярдах (приблизно 91 метр) від жінки.
Справа проти нього була закрита у вересні, коли окружна прокуратура не змогла «забезпечити свідоцтва».
Однак на цьому все не закінчилося. У лютому 2021 року Брайан Хікерсон знову опинився в поліції. Коли поліція приїхала на виклик, обличчя Панеттьєрі виглядало червоним і опухлим, а на лівій руці у неї також були подряпини і припухлості. За словами актриси, він жбурляв її в стіну і бив кулаками. Вона розповідала, що подібне відбувалося регулярно.
Після цього інциденту Хікерсон провів за гратами 45 днів.
Нагадаємо, раніше Хайден Панеттьєрі мала стосунки з українським боксером Володимиром Кличком. 9 грудня у них народилася дочка Кая Євдокія. Своє друге ім'я дівчинка отримала на честь бабусі братів Кличків. Дівчинка живе з батьком.
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