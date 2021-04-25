Кривднику колишньої нареченої Володимира Кличка Хайден Панеттьєрі суд виніс вирок

Так, колишній бойфренд голлівудської актриси, яка є матір'ю дочки українського боксера Володимира Кличка, Брайан Хікерсон проведе за ґратами 45 днів, повідомляє видання Page Six.

20 квітня він відмовився від оскарження двох звинувачень у скоєнні тяжких злочинів, пов'язаних з нанесенням тілесних ушкоджень своїй дівчині.

Вирок був винесений після численних звинувачень у домашньому насильстві за участю голлівудської зірки. За словами Хайден, він її регулярно бив.

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Крім того Хікерсона засудили до чотирьох років випробувального терміну.

Тепер він повинен відвідати 52 заняття про неприпустимість насильства в сім'ї, а протягом наступних п'яти років Брайану заборонено наближатися до екс-нареченої Володимира Кличка.

Нагадаємо, колишня цивільна дружина екс-чемпіона світу з боксу протягом півроку страждала від жорстокого поводження.

Під час одного з інцидентів, коли патрульні прибули на виклик Панеттьєрі, вони виявили побиту Хайден на кухні.

За інформацією видання, Хайден регулярно бив її новий хлопець Брайан Хікерсон.

Раніше Панеттьєрі опублікувала в мережі портрет колишнього коханого на честь його 44-го дня народження. Привітання актриси було досить зворушливим.

"Вітаю з днем народження цієї чудової людини!",- говорилося в підписі до посту.

Нагадаємо, що екс-наречена Кличка Хайден Панеттьєрі злила в мережу фото свята їхньої дочки: "Моя дівчинка...".

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