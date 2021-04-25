Кривднику колишньої нареченої Володимира Кличка Хайден Панеттьєрі суд виніс вирок



Так, колишній бойфренд голлівудської актриси, яка є матір'ю дочки українського боксера Володимира Кличка, Брайан Хікерсон проведе за ґратами 45 днів, повідомляє видання Page Six.

20 квітня він відмовився від оскарження двох звинувачень у скоєнні тяжких злочинів, пов'язаних з нанесенням тілесних ушкоджень своїй дівчині.

Вирок був винесений після численних звинувачень у домашньому насильстві за участю голлівудської зірки. За словами Хайден, він її регулярно бив.

Крім того Хікерсона засудили до чотирьох років випробувального терміну.

Тепер він повинен відвідати 52 заняття про неприпустимість насильства в сім'ї, а протягом наступних п'яти років Брайану заборонено наближатися до екс-нареченої Володимира Кличка.

Нагадаємо, колишня цивільна дружина екс-чемпіона світу з боксу протягом півроку страждала від жорстокого поводження.

Під час одного з інцидентів, коли патрульні прибули на виклик Панеттьєрі, вони виявили побиту Хайден на кухні.

За інформацією видання, Хайден регулярно бив її новий хлопець Брайан Хікерсон.

Раніше Панеттьєрі опублікувала в мережі портрет колишнього коханого на честь його 44-го дня народження. Привітання актриси було досить зворушливим.

"Вітаю з днем народження цієї чудової людини!",- говорилося в підписі до посту.

Нагадаємо, що екс-наречена Кличка Хайден Панеттьєрі злила в мережу фото свята їхньої дочки: "Моя дівчинка...".

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