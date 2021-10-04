Актриса Хайден Панеттьери, бывшая возлюбленная украинского боксера Владимира Кличко, произвела фурор свежим фото

Американская красотка полгода не выкладывала снимки в своем Инстаграм, заставляя фанатов нервничать. Наконец-то 32-летняя звезда порадовала публику новым кадром, на котором показала себя "посвежевшей и обновенной" после салона красоты, передает Politeka.net.

Панеттьери позировала на фоне парикмахерской, похваставшись прической.

"Я езжу в это место с подросткового возраста! Синди-хозяйка и ее девочки всегда заставляют меня чувствовать себя посвежевшей, обновленной и красивой каждый раз, когда мы встречаемся! Это мое секретное оружие! Посмотрите, что они умеют!🙌🏼", - говорится в подписи.

Пользователи бурно обсуждают пост бывшей жены Кличко:

"Вы так невероятно прекрасны и идеальны"; "Ооооо, так вот какой твой секрет! Ха-ха"; "Твои волосы потрясающе выглядят"; "Ты выглядишь шикарно! Синди хорошо позаботилась о тебе"; "Женщина моей мечты 😍💕. Ты не стареешь. В чем твоя магия. 😆"; "Ты выглядишь такой счастливой, и я рада за тебя. К тому же ты ужасно красива. 😍".

Напомним, Панеттьери и Кличко состояли в отношениях с 2011 по 2018 гг. В 2014-м у них родилась дочь Кайя Евдокия - единственная наследница боксера. Сейчас девочка живет вместе с бабушкой (матерью братьев Кличко) в Киеве. Ее отец уже несколько лет живет и работает за границей – преподает в Швейцарском университете и Гарварде, но часто приезжает к дочке в гости.

Владимир забрал дочь у Панеттьери (она не была против) и привез в Украину после того, как она стала встречаться с актером Брайаном Хикерсоном, известным своим крутым нравом. Последний недавно вышел из тюрьмы, где отбывал срок за избиение Хайден. Актриса простила его и приняла обратно.

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