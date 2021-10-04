Михайло Заливако, який був головним героєм 11 сезону шоу "Холостяк" отримав травму під час відпочинку в столичному ресторані.
Як пише Politeka.net, про це харківський бізнесмен повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Спершу Михайло показав сервелку з плямами крові і коротко написав «вечір п'ятниці».
Потім Заливако пояснив, що сталося. Виявилося, в барі, де він відпочивав, "є дуже зручні гачки в туалеті, тому якщо у кого є білизна повісити, що-небудь ще, себе, наприклад...".
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Далі Заливако звернувся до фоловерів вже з заклеєною пастирем раною на лобі.
"Залатали подряпину. Як говоритися, на голові січки від бабусиної грубки. Всім, будьте обережні. Дивіться під ноги, над головою, в сторону", - сказав він.
Нагадаємо, зовсім недавно Михайло разом зі своєю обраницею Ганною Богдан насолоджувалися відпочинком в Італії та Швейцарії.
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