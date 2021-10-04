Співачка Руслана Лижичко нещодавно всклихнула натяками на можливе поповнення в родині

48-річна зірка стала учасницею шоу "Маскарад 2", примірявши образ Мавки. Руслану розсекретили в останньому випуску. Знявши маску, співачка не стримала емоцій. Несподівано вона заявила, що "Мавка готує сюрприз" і заговорила про важливість материнства. Більш того, навіть вибрала хресних для майбутнього малюка - Ірину Білик і Машу Єфросиніну.

Виявляється, весь цей час її заповітною мрією було мати дитину. Як відомо, Руслана і її чоловік Олександр Ксенофонтов одружені з 1995 року, проте дітей у них немає.

Пізніше в програмі "Сніданок. Вихідний" Лижичко прокоментувала свою заяву на "Маскараді". Руслана зізналася, що то була "не інтрига, а крик душі".

"Звичайно, це інтимні речі, які ми з Сашею хочемо тримати не для кадру...", - поділилася співачка, додавши, що завжди йшла на жертви заради кар'єри, але тепер зрозуміла, чого саме хоче.

Зірка дала напуття українкам, мовляв, немає нічого важливішого, ніж мати сім'ю: "Не можна бути самотньою, не можна нікому не належати, тільки зіркам. Треба обов'язково мати сім'ю і дати життя".

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