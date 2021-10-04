Певица Руслана Лыжичко недавно всклыхнула намеками на возможное пополнение в семье

48-летняя звезда стала участницей шоу "Маскарад 2", примерив образ Мавки. Руслану рассекретили в последнем выпуске. Сняв маску, певица не сдержала эмоций. Неожиданно она заявила, что "Мавка готовит сюрприз" и заговорила о важности материнства. Более того, даже выбрала крестных для будущего малыша - Ирину Билык и Машу Ефросинину.

Оказывается, все это время ее заветной мечтой было иметь ребенка. Как известно, Руслана и ее муж Александр Ксенофонтов женаты с 1995 года, однако детей у них нет.

Позднее в программе "Сніданок. Вихідний" Лыжичко прокомментировала свое заявление на "Маскараде". Руслана призналась, что то была "не интрига, а крик души".

"Конечно, это интимные вещи, которые мы с Сашей хотим держать не для кадра...", - поделилась певица, добавив, что всегда шла на жертвы ради карьеры, но теперь поняла, чего именно хочет.

Звезда дала напутствие украинкам, мол, нет ничего важнее, чем иметь семью: "Нельзя быть одинокой, нельзя никому не принадлежать, только звездам. Надо обязательно иметь семью и дать жизнь".

Ранее сообщалось, 48-летняя Руслана за кулисами "Співають всі" засмущала ведущего, похваставшись фигурой: "Мацай!"

Также, Руслана на "Маскарад 2" неожиданно намекнула на беременность: Билык напросилась в крестные

Politeka рассказывала, Руслана впечатлила физической формой во время забега: "Наверное, каждый хоть раз слышал..."