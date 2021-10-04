Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла шанувальникам, як доглядає за собою в домашніх умовах.

Як пише Politeka.net, 33-річна Леся Нікітюк – затребувана українська телеведуча. Вона вела шоу "Хто зверху", "Хто проти блондинок" та навіть запустила власний проєкт "Ле Маршрутка". Зараз Нікітюк запросили вести нове реаліті шоу на "Новому каналі" – "Пара на мільйон".

У своєму Instagram, де за Лесею слідкує 3,7 мільйони людей, телеведуча розповіла, як готується до нічної зміни зйомок.

"Лежу, обклалася іграшками і скучаю, бо Рафіка (собака Нікітюк – ред.) нема. Зробила собі обгортання сама, бо на дому дешевше. Чекаю доставку", - жартує Леся Нікітюк.

Також телеведуча показала фанатам свій обід. Так, Леся їла тост із яйцем, шпинатом та червоною рибою.

Рaніше Politeka писaлa, що Леся Нікітюк показала, як її одягають перед зйомками в холодній студії.

Нагадаємо, що схвильована Нікітюк повідомила про грабіжників в її будинку: "Світ не ідеальний".

A ще Politeka повідомлялa, що самотній Нікітюк знайшли гідного нареченого зі списку Forbes, з'явилося фото: "Хапай поки гаряченький".