Співак Олег Винник зараз гастролює містами України, напередодні він виступив у Львові.
Як пише Politeka.net, артист поділився новими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Там за співаком стежать 964 тисячі шанувальників, яких він регулярно радує свіжим контентом.
Співак подякував глядачам після концерту.
"Львів, ти - любов ❤️ Дякую, що дочекалися! Неймовірно емоційний концерт, неймовірні ви! Щасливий мати таких вдячних глядачів і співати для вас!!! А більшого мені і не треба", - йдеться в повідомленні.
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Схоже, що артиста зустріли дуже тепло, і надарували безліч букетів.
Шанувальники дякують за концерт, захоплюються кадрами і пишуть, що чекатимуть Винника у Львові знову.
"Ви подарували щастя", "Атмосфера вогонь", "ви найкращий", "ви просто неймовірний. Фото чудові", - пишуть в коментарях.
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