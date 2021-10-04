Солістка популярного українського гурту KAZKA Олександра Зарицька розповіла про нові стосунки з коханим, з яким не може бачитися часто через роботу

Популярна виконавиця відповіла на особисті запитання від Каті Осадчої в програмі «Світське життя». Так, ведуча попросила виконавицю розповісти про її нового коханого, якого Зарицька згадала в ефірі «Танців з зірками».

Саша не розкриває особистість свого кавалера, проте погодилася розповісти докладніше про їхні стосунки.

"Цим стосункам ще дуже мало часу і я їх бережу. У мене останні стосунки були десь півтора роки тому. Тому тримайте за мене кулачки", - розповіла Зарицька, уточнивши, що в ці півтора року продовжувала вести інтимне життя. Вона зазначила, що в цей період у неї не було саме здорових відносин.

Втім, свій нинішній роман Саша поки теж не вважає ідеальним.

"Хоча не можуть назвати їх (відносини-прим. ред) супер-здоровими: ми бачимося рідко через «Танці» і через цю всю історію...Я заспокоюю його, що скоро все буде клас", - поділилася переживаннями Зарицька.

Вона додала, що поки не знайомить хлопця з батьками, але вже встигла представити його своїм колегам по групі.

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