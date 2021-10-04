Відома українська співачка Надя Дорофєєва повеселилася зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом, спровокувавши справжній скандал в мережі.

Як повідомляє Politeka.net, в молодіжній мережі Тік Ток з'явилося відео, на якому Дантес і Дорофєєва веселилися в машині під непристойний трек скандальної російської виконавиці Інстасамки. Дорофєєва була одягнена в модну шапку з написом Тік Ток. Вона дуже активно танцювала, а чоловік знімав її і жартував над нею. В середині відео Дантес теж став підспівувати дружині.

Втім, у коментарях під кумедним відео розгорівся справжній скандал. Шанувальників розлютила поведінка Наді, яку багато хто з них порахував негідною.

"Не очікувала такого від Дорофєєвої", "А прикиньте Надюша з Інстасамкою замутить Фіт", "Трохи головою думайте, під що знімаєте відео", "Надя, ну навіщо відос під цей шлак", "Справжня ікона стилю", "Котиться не в те русло", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Дорофєєва зважилася на кардинальну зміну зовнішності: "зайшла у ванну і злякалася".

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