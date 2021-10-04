Популярна українська співачка Настя Каменських влаштувала забавні танці в обтягуючому вбранні, розкривши свою милу сторону.
Як пише Politeka.net, Каменських порадувала шанувальників новим відео на своїй сторінці в Тікток. На кадрах Настя показала себе в незвичному амплуа.
Судячи з усього, співачка вирішила влаштувати танці у себе вдома. Вона була одягнена в облягаючий чорний спортивний костюм і кепку. Таке вбрання підкреслив всі вигини фігури знаменитості, дозволивши їй продемонструвати результати правильного харчування і тренувань у всій красі.
На відео Каменських танцювала під веселу музику. Замість звичного для неї спокусливого образу зірка показала себе більш легковажною і безтурботною, демонструючи забавні рухи руками. Співачка мило крокувала по кімнаті під музику, переступаючи з ноги на ногу і виляючи стегнами. На її обличчі грала щаслива посмішка.
Екс-чоловік Ані Лорак повторив екстремальне побачення, але вже з новою коханою: "З Кароліною теж є таке..."
Катерина Осадча сіла в український потяг і залишилась незадоволена: "Спала пару годин"
"Холостяк" Михайло Заливако поїхав з київського бару з травмою голови: "Будьте обережні"
Еллерта після сварки з Мішиною засікли з відомою ведучою: теж брюнетка з довгим волоссям
Трагічно закінчилося життя відомого актора-красеня: "Доля так жорстоко обійшлася з ним"
Шанувальники Насті тут же відреагували на її відео.
"Красуня", "поправилася красуня", "Настюха, Привіт! Льосі Привіт передавай!", "Настенька рулить", "моя кохана", "крашиха", "люблю", - пишуть люди в коментарях до публікації.
Нагадаємо, Каменських задерла ніжку в тугих лосинах і похвалилася мільйоном.
Як повідомляла Politeka, Каменських у червоній сукні з високими вирізами побешкетувала перед дзеркалом.
Також Politeka писала, що Потап в обнімку з Каменських показав, як проводить час на вихідних.