Такий її не часто побачиш

Популярна українська співачка Настя Каменських влаштувала забавні танці в обтягуючому вбранні, розкривши свою милу сторону.

Як пише Politeka.net, Каменських порадувала шанувальників новим відео на своїй сторінці в Тікток. На кадрах Настя показала себе в незвичному амплуа.

Судячи з усього, співачка вирішила влаштувати танці у себе вдома. Вона була одягнена в облягаючий чорний спортивний костюм і кепку. Таке вбрання підкреслив всі вигини фігури знаменитості, дозволивши їй продемонструвати результати правильного харчування і тренувань у всій красі.

На відео Каменських танцювала під веселу музику. Замість звичного для неї спокусливого образу зірка показала себе більш легковажною і безтурботною, демонструючи забавні рухи руками. Співачка мило крокувала по кімнаті під музику, переступаючи з ноги на ногу і виляючи стегнами. На її обличчі грала щаслива посмішка.

Шанувальники Насті тут же відреагували на її відео.

"Красуня", "поправилася красуня", "Настюха, Привіт! Льосі Привіт передавай!", "Настенька рулить", "моя кохана", "крашиха", "люблю", - пишуть люди в коментарях до публікації.

Нагадаємо, Каменських задерла ніжку в тугих лосинах і похвалилася мільйоном.

Як повідомляла Politeka, Каменських у червоній сукні з високими вирізами побешкетувала перед дзеркалом.

Також Politeka писала, що Потап в обнімку з Каменських показав, як проводить час на вихідних.