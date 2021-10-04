Відомий хореограф, переможець шоу "Танці з зірками" і суддя нового сезону "Україна має талант" Євген Кот влаштував танці посеред вулиці з молодою красунею.

Танцюрист поділився новим відео на своїй сторінці в Тікток, пише Politeka.net.

Кіт вирішив влаштувати колаборацію з молодою танцівницею Поліною Червоненко, яка вже встигла заснувати власну школу танців. На кадрах вони стоять у Києві посеред вулиці і демонструють танцювальні навички під енергійну музику.

Танець вийшов сучасним і відповідним під тренди Тікток, де користувачі намагаються зробити якомога більше запам'ятовуються рухів руками.

Червоненко була одягнена в блакитний спортивний костюм, а ось образ Кота більше підійшов би для бізнес-зустрічі, ніж для танців. Хореограф був одягнений в сорочку, чорний піджак і облягаючі штани.

Обидва танцюристи виглядали дуже ефектно і впевнено.

"А навіщо щось писати?", - підписав кадри Євген.

У коментарях тут же відреагували на відео.

"Ось це коллаб", "дуже несподівано", "дуже на Джонні Деппа схожий", "а чому не під черепашку танцювали?", - пишуть люди.

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