Український телеведучий і шоумен Олександр Педан показав, як над ним жартує 16-річна донька

Як повідомляє Politeka.net, 39-річний Педан вже довгий час веде спільний акаунт у Тік Ток зі своєю старшою донькою Валерією. Телеведучий придумує різні кумедні ситуації і обігрує їх разом з донькою. На їх Тік Ток підписано майже півмільйона користувачів.

На свіжому відео донька Педана вирішила посміятися над батьком. Він танцював під відомий трек, а відео було підписано наступним чином: "Це мій тато йде питати у мене, чи оцінили мої друзі мою нову куртку".

"Якщо не жиза - то що?) відзначай друга, якщо він не відповість протягом 1 хв - він винен тобі нову куртку", - підписав відео Педан.

У коментарях йому залишили масу кумедних відгуків.

"Смішно", "Різнобарвну, як веселка", "Як же сумую за Підйомом в 2008. Це пройшло вже 13 років, як зараз пам'ятаю, чашечка кави + дует Притули, Педана і Фреймут і ранок вдався», - пишуть користувачі Мережі.

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