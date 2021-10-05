Українська хіп-хоп-виконавиця Аlyona Alyona (Олена Савраненко) показала, як веселиться зі своїм коханим, з яким нещодавно з'їхалася.

Як повідомляє Politeka.net, нещодавно Аlyona Alyona вперше вийшла у світ зі своїм обранцем, якого довгий час ховала від публіки. Як відомо, відносини пари тривають досить довго. Нещодавно реперша переїхала до чоловіка, але показати його зважилася тільки зараз. Ним виявився репер із Запоріжжя на ім'я Денис.

У себе в Тік Ток артистка показала, як вони проводять час разом. Вона намалювала на руці у бойфренда карикатуру і оживила її за допомогою програми на телефоні.

"Якщо ви з коханим проводите час не так, тоді ми йдемо до вас", - підписала реперша жартівливе відео.

У коментарях шанувальники залишили їй масу смішних відгуків.

"Круто", "Ось це ви веселі", "Я тебе дуже люблю", "це дуже смішно", "страждати дурницями разом – чи це не любов?", "Приходьте до мене", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Alyona Alyona розкрила особистість молодого коханого:"мене все влаштовує".

Як повідомляла Politeka, Alyona Alyona налякала думками, згадавши про Біллі Айліш: "все безглуздо...".

Також Politeka писала, що Alyona Alyona засвітилася в червоній білизні, пошкодувавши худих дівчат: "постійно намагаються...".