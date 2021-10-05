Украинская хип-хоп-исполнительница Аlyona Alyona (Алена Савраненко) показала, как веселится со своим возлюбленным, с которым недавно съехалась.

Как сообщает Politeka.net, недавно Аlyona Alyona впервые вышла в свет со своим избранником, которого долгое время прятала от публики. Как известно, отношения пары длятся довольно долго. Недавно рэперша переехала к мужчине, но показать его решилась только сейчас. Ним оказался рэпер из Запорожья по имени Денис.

У себя в Тик Ток артистка показала, как они проводят время вместе. Она нарисовала на руке у бойфренда карикатуру и оживила ее с помощью программы на телефоне.

«Если вы с любимым проводите время не так, тогда мы идем к вам», - подписала рэперша шутливое видео.

В комментариях поклонники оставили ей массу смешных отзывов.

«Круто», «Вот это вы веселые», «Я тебя очень люблю», «Это очень смешно», «Страдать ерундой вместе – это ли не любовь?», «Приходите ко мне», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Alyona Alyona раскрыла личность молодого возлюбленного: "Меня все устраивает".

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