Відома виконавиця Alyona Alyona (Олена Савраненко) вперше показала свого коханого
Як повідомляє Politeka.net, відома українська реп-виконавиця Alyona Alyona вперше вийшла у світ зі своїм коханим – блогером і репером із Запоріжжя, на ім'я Денис. В інтерв'ю програмі "ЖВЛ" зірка розкрила подробиці свого недавнього переїзду до бойфренда.
За словами Олени, для неї це було незвично, бо до цього хлопці жили на її території, а тепер вона оселилася у свого хлопця. До того ж співачка зазначає, що це досить-таки серйозний крок.
Раніше в інтерв'ю Каті Осадчій Alyona Alyona зізналася, хто у них в будинку головний, після того, як вона переїхала до коханого:
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"Я думаю, що 50 на 50. Якщо у мене більше вільного часу щось приготувати або забігти в магазин купити кулінарію, то це роблю я. коли у нього більше часу, то він прибиранням займається. Ну, я не проти, мене це влаштовує", - поділилася артистка.
Нагадаємо, Alyona Alyona показала, як виглядають її батьки, і на кого вона схожа: сімейні фото.
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