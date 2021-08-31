Известная исполнительница Alyona Alyona, показала, как переезжала с кучей сумок, но без мебели

Как сообщает Politeka.net, известная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona, которая недавно попала в громкий скандал, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда в своих сторис поделилась кадрами, на которых показала свой переезд. Геолокация к видео свидетельствует о том, что звезда в Киеве, на Дорогожичах.

На кадрах, которые показала Alyona Alyona, можно увидеть кучу разных размеров сумок и пакетов, а также комнатные растения и подставки для них, картины, разное оборудование и технику. Выглядит все это очень масштабно и объемно. Однако, в ролике девушка рассказала, что не нажила мебели и очень этому радуется.

"Знаете чему я безгранично рада? Я безгранично рада тому, что за все это время я не нажила мебели. Потому что, если бы я еще нажила мебель, я просто не представляю, как бы мы это все тарабанили в это жилище", - поделилась артистка.

Отметим, что недавно рэперша Alyona Alyona угодила в скандал. Оказалось, что звезда участвовала в съемках рекламы на Софиевской площади в Киеве. В видео снимались гонщики, которые оставили следы шин на брусчатке площади. Так что рэперше вместе с другими причастными пришлось собственноручно отмывать грязь от шин. Также артистка давала показания в полиции.

Напомним, Alyona Alyona вслед за солисткой KAZKA заговорила о смерти, поразив откровением: "Сейчас мне почти 30...".

Как сообщала Politeka, У Alyona Alyona возникли проблемы с законом: "Ваша беспечность привела к таким последствиям".

Также Politeka писала, что Софиевскую площадь начали отмывать после дрифта: кадры происходящего в центре Киева.