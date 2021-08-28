Рэперша Alyona Alyona подняла актуальную тему для украинцев - денежную - раскрыв некоторые детали из личной жизни, о которых мало кто знал

30-летняя хип-хоп- и рэп-исполнительница Алена Савраненко (настоящее имя Alyona Alyona), которая является приверженкой бодипозитива, выставила пикантное фото у себя в Инстаграм, сопроводив его откровением о заработках, передает Politeka.net.

Певица позировала, замотавшись в кусок бронзовой ткани, а-ля Афродита, дополнив лук необычным головным убором, похожим на древнюю пектораль.

В посте девушка призналась, что часто ездит на такси, и все удивляются, что у нее нет собственного автомобиля. Поэтому она решила назвать конкретную сумму, сколько денег тратит на себя в месяц, и вообще, на что идут заработанные ею средства.

"Почти каждый таксист, которому меня узнает, спрашивает: «А чего не на своей машине?». И они удивляются и смеются на мой ответ, что на свое авто я еще не заработала. Все думают, что у артистов космическое количество нулей и везде запах долларов", - отметила Alyona Alyona, добавив, что из 100% заработка, которые она получает за свою деятельность, себе оставляет только 20%.

"Остальные 80% вкладываются в работу... А еще из всех денег, которые поступают мне, 13% процентов идет на благотворительность. Больше всего денег я трачу на жилье, проезд и питание. Подводя все транзакции 🙂, в месяц я трачу примерно 1000-1500$. Но в последнее время эта цифра больше, потому что сейчас я занимаюсь переездом, хожу по строительным магазинам с Денисом - докупаем необходимые вещи, чтобы усовершенствовать свое гнездышко", - призналась исполнительница.

Напомним, недавно Alyona Alyona загремела в громкий скандал с рекламным роликом, который снимали на Софиевской площади. В клипе участвовали гонщики, и после съемок на брусчатке остались следы шин. Впрочем, рэперше пришлось, не без "позора", затем их собственноручно отмывать.

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