Известная украинская реперка Alyona Alyona рассказала о своем возлюбленном, к которому недавно переехала
Как пишет Politeka.net, 30-летняя бывшая воспитательница из Барышевки Алена Савраненко построила карьеру популярной рэпперши и выступает под псевдонимом Alyona Alyona.
Исполнительница часто делится подробностями жизни в своем Indtagram. Недавно девушка рассказала, что она переехала жить к своему возлюбленному Денису. Исполнительница опубликовала счастливое совместное фото, впрочем лицо мужчина прикрыл пакетом. По словам рэпперши, ее избранник избегает публичности, потому что не хочет, чтобы его упрекали в использовании имени исполнительницы ради популярности.
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В одном из интервью Alyona Alyona рассказала о том, как они с Денисом познакомились и выдала некоторые факты о любимом.
"Познакомились мы случайно на некоторых наших мероприятиях. А поскольку он тоже ведет блогерскую деятельность, мы приглашали его в нашу команду, чтобы генерировать идеи для новых треков. И все-я его увидела... Только это было в ноябре, а встретились мы на кофе в январе. В определенных кругах он известен. Я не скажу, что он блогер-миллионник, но скажу, что он за меня намного младше", – сказала артистка.
Также звезда добавила, что ее парень родом из Запорожья.
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