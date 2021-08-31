Відома виконавиця Alyona Alyona, показала, як переїжджала з купою сумок, але без меблів

Як повідомляє Politeka.net, відома українська реп-виконавиця Alyona Alyona, яка нещодавно потрапила в гучний скандал, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка у своїх сторіс поділилася кадрами, на яких показала свій переїзд. Геолокація до відео свідчить про те, що зірка в Києві, на Дорогожичах.

На кадрах, які показала Alyona Alyona, можна побачити купу різних розмірів сумок і пакетів, а також кімнатні рослини і підставки для них, картини, різне обладнання і техніку. Виглядає все це дуже масштабно і об'ємно. Однак, в ролику дівчина розповіла, що не нажила меблів і дуже цьому радіє.

"Знаєте чому я безмежно рада? Я безмежно рада тому, що за весь цей час я не нажила меблів. Тому що, якби я ще нажила меблі, я просто не уявляю, як би ми це все тарабанили в це житло", - поділилася артистка.

Відзначимо, що нещодавно реперка Alyona Alyona потрапила в скандал. Виявилося, що зірка брала участь у зйомках реклами на Софіївській площі в Києві. У відео знімалися гонщики, які залишили сліди шин на бруківці площі. Так що реперці разом з іншими причетними довелося власноруч відмивати бруд від шин. Також артистка давала свідчення у поліції.

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