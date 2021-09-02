Українська реп-виконавиця Alyona Alyona показала себе і розповіла про бажання

Як пише Politeka.net, Alyona Alyona стала популярною в Україні реп-виконавицею. Красуня записала кілька пісень з іншими вітчизняними зірками, а також активно веде Instagram, де ділиться з фанатами своїми думками.

"Не бійтеся своїх бажань

Часто за нав'язаною оточенням думкою ми втрачаємо себе і свої»хочу". З дитинства нас труять:» це погано«,» то не можна«, " за це покарають!", "Цього не роби!", "Подумай, що скажуть люди!». Саме зараз час випустити назовні свої бажання

Список моїх бажань (не дивуйтеся):

Весілля в Лас Вегасі!

Не хочу мільйон гостей і традиційного застілля. Хочу просто вчотирьох підкорити на кабріолеті!

Стрибати на ліжку, поки воно не зламається. Тому що ніколи не можна було.

Записати Фіт з Емінемом. Тому що кумир.

Зайнятися любов'ю в невагомості. Тому що хочеться відчути-як це.

Неможливо обійняти панду.

Важливо! Не плутайте свої бажання і своїх демонів", - написала реперша.

Красуня на фото лежала в ефектній короні і прикривала тільки трохи бюст.

Фанати поставили понад п'ять тисяч лайків і написали коментарі:

"У тебе приємні красиві форми", "Ух, як Афродіта", "Топчик".

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