Українська реп-виконавиця Alyona Alyona показала себе і розповіла про бажання
Як пише Politeka.net, Alyona Alyona стала популярною в Україні реп-виконавицею. Красуня записала кілька пісень з іншими вітчизняними зірками, а також активно веде Instagram, де ділиться з фанатами своїми думками.
"Не бійтеся своїх бажань
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Часто за нав'язаною оточенням думкою ми втрачаємо себе і свої»хочу". З дитинства нас труять:» це погано«,» то не можна«, " за це покарають!", "Цього не роби!", "Подумай, що скажуть люди!». Саме зараз час випустити назовні свої бажання
Список моїх бажань (не дивуйтеся):
Весілля в Лас Вегасі!
Не хочу мільйон гостей і традиційного застілля. Хочу просто вчотирьох підкорити на кабріолеті!
Стрибати на ліжку, поки воно не зламається. Тому що ніколи не можна було.
Записати Фіт з Емінемом. Тому що кумир.
Зайнятися любов'ю в невагомості. Тому що хочеться відчути-як це.
Неможливо обійняти панду.
Важливо! Не плутайте свої бажання і своїх демонів", - написала реперша.
Красуня на фото лежала в ефектній короні і прикривала тільки трохи бюст.
Фанати поставили понад п'ять тисяч лайків і написали коментарі:
"У тебе приємні красиві форми", "Ух, як Афродіта", "Топчик".
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