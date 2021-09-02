Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona показала себя и рассказала о желаниях
Как пишет Politeka.net, Alyona Alyona стала популярной в Украине рэп-исполнительницей. Красотка записала несколько песен с другими отечественными звездами, а также активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами своими мыслями.
"НЕ бойтесь своих желаний
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Часто за навязанной окружением мнением мы теряем себя и свои «хочу». С детства нас травят: «это плохо», «то нельзя», «за это накажут!», «Этого не делай!», «Подумай, что скажут люди!». Именно сейчас время выпустить наружу свои желания
Список моих желаний (не удивляйтесь):
Свадьба в Лас Вегасе!
Не хочу миллион гостей и традиционного застолья. Хочу просто вчетвером покорить на кабриолете примечательный!
Прыгать на кровати, пока оно не сломается. Потому что никогда нельзя было.
Записать фит с Эминемом. Потому что кумир.
Заняться любовью в невесомости. Потому что хочется почувствовать - как это.
Невозможно хочу обнять панду.
Важно! Не путайте свои желания и своих демонов", - написала рэперша.
Красотка на фото лежала в эффектной короне и прикрывала только немного бюст.
Фанаты поставили более пяти тысяч лайков и написали комментарии:
"У тебя приятные красивые формы", "Ух, как Афродита", "Топчик".
Напомним, Alyona Alyona после скандала и допроса в полиции перебралась в новое скромное жилье
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