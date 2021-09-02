Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona показала себя и рассказала о желаниях

Как пишет Politeka.net, Alyona Alyona стала популярной в Украине рэп-исполнительницей. Красотка записала несколько песен с другими отечественными звездами, а также активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами своими мыслями.

"НЕ бойтесь своих желаний

Часто за навязанной окружением мнением мы теряем себя и свои «хочу». С детства нас травят: «это плохо», «то нельзя», «за это накажут!», «Этого не делай!», «Подумай, что скажут люди!». Именно сейчас время выпустить наружу свои желания

Список моих желаний (не удивляйтесь):

Свадьба в Лас Вегасе!

Не хочу миллион гостей и традиционного застолья. Хочу просто вчетвером покорить на кабриолете примечательный!

Прыгать на кровати, пока оно не сломается. Потому что никогда нельзя было.

Записать фит с Эминемом. Потому что кумир.

Заняться любовью в невесомости. Потому что хочется почувствовать - как это.

Невозможно хочу обнять панду.

Важно! Не путайте свои желания и своих демонов", - написала рэперша.

Красотка на фото лежала в эффектной короне и прикрывала только немного бюст.

Фанаты поставили более пяти тысяч лайков и написали комментарии:

"У тебя приятные красивые формы", "Ух, как Афродита", "Топчик".

Напомним, Alyona Alyona после скандала и допроса в полиции перебралась в новое скромное жилье

А еще Politeka писала, что Alyona Alyona после громкого скандала раскрыла, сколько зарабатывает

Также Politeka сообщала, что Alyona Alyona вслед за солисткой KAZKA заговорила о смерти, поразив откровением



