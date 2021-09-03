Відома виконавиця Alyona Alyona засвітила свого хлопця, про якого постійно розповідає

Як передає Politeka.net, нещодавно співачка з'їхалася зі своїм хлопцем, про що детально розповідала в мережі. На свіжому фото вона показала свого чоловіка, який тримав в руках пакет, що закриває його обличчя. Сама артистка була дуже задоволена.

"Переїхала. І хоча я вже живу у Дениса, частина моїх речей залишається на старій квартирі", - зазначила виконавиця.

За словами Alyona Alyona, свої речі вона розвезла по трьох різних місцях. Тепер їй залишилося лише попрощатися зі своєю орендованою квартирою.

У коментарях співачку підтримали шанувальники, але і жорстко розкритикували ті, хто вважає таке рішення поспішним.

"Бажаю, щоб ваші відносини перейшли в етап під назвою «сім'я», "Чудова справа! Бажаю вам багато розуміння!", "Дівчина переїхала до хлопця в квартиру... і не розписана з ним... ну це ганьба... Де ж дівоча гордість, порядність?",- пишуть користувачі Мережі.

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