Відома виконавиця Alyona Alyona засвітила свого хлопця, про якого постійно розповідає

Як передає Politeka.net, нещодавно співачка з'їхалася зі своїм хлопцем, про що детально розповідала в мережі. На свіжому фото вона показала свого чоловіка, який тримав в руках пакет, що закриває його обличчя. Сама артистка була дуже задоволена.

"Переїхала. І хоча я вже живу у Дениса, частина моїх речей залишається на старій квартирі", - зазначила виконавиця.

Alyona Alyona, Олена Альона, Олена Савраненко

За словами Alyona Alyona, свої речі вона розвезла по трьох різних місцях. Тепер їй залишилося лише попрощатися зі своєю орендованою квартирою.

Популярні новини зараз

Полякова зробила нову заяву щодо скандалу з Меладзе: "Бийте в пику"

Яскрава Фея з нового сезону шоу "Маска" змусила українців губитися в здогадах: "Це Кухар або..."

Мішина прийшла на лінійку до сина в мікро-топі і показала животик, Еллерт не змовчав: "Ганьба"

Новий скандал гримить на "Співають всі", Тіна Кароль вирішила не мовчати: "Я можу вам допомогти..."

Переможець "Голосу країни" і його вагітна дівчина не можуть жити в подарованій квартирі: з'ясувалася причина
Показати ще

У коментарях співачку підтримали шанувальники, але і жорстко розкритикували ті, хто вважає таке рішення поспішним.

"Бажаю, щоб ваші відносини перейшли в етап під назвою «сім'я», "Чудова справа! Бажаю вам багато розуміння!", "Дівчина переїхала до хлопця в квартиру... і не розписана з ним... ну це ганьба... Де ж дівоча гордість, порядність?",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Alyona Alyona зізналася, скільки заробляє: "на своє авто...".

Як повідомляла Politeka, Alyona Alyona вразила заявою про весілля мрії: "не дивуйтеся...".

Також Politeka повідомляла, що Alyona Alyona після допиту в поліції переїхала в скромне житло: "не нажила...".