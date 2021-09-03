Известная исполнительница Alyona Alyona засветила своего парня, о котором постоянно рассказывает

Как передает Politeka.net, недавно певица съехалась со своим парнем, о чем подробно рассказывала в сети. На свежем фото она показала своего мужчину, который держал в руках пакет, закрывающий его лицо. Сама артистка была очень довольна.

«Переехала. И хотя я уже живу у Дениса, часть моих вещей остается на старой квартире», - отметила исполнительница.

Alyona Alyona, алена алена, Алена Савраненко

По словам Alyona Alyona, свои вещи она развезла по трем разным местам. Теперь ей осталось лишь попрощаться со своей съемной квартирой.

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В комментариях певицу поддержали поклонники, но и жестко раскритиковали те, кто считает такое решение поспешным.

«Желаю, чтобы ваши отношения перешли в этап под названием «семья», «Замечательное дело! Желаю вам много понимания!», «Девушка переехала к парню в квартиру... и не расписана с ним... ну это позор... Где же девичья гордость, порядочность?», - пишут пользователи сети.

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